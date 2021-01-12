Злоумышленники повредили замок входной двери и проникли в чужой дом, чтобы совершить кражу.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении местных жителей, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).В ходе следствия установлено, что в июле текущего года 44-летняя фигурантка и ее 48-летний приятель, зная, что в одном из соседних домов отсутствуют хозяева, решили совершить кражу.Злоумышленники, воспользовавшись монтировкой, повредили замок входной двери и проникли в дом, откуда похитили триммер и бензопилу.Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 12 000 рублей.Обвиняемые были установлены и задержаны сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Свои противоправные действия они объяснили желанием получить деньги для покупки спиртного.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Санкцией ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.