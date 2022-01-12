Сегодня 250 лет со дня рождения видного российского государственного деятеля, реформатора и...

Сегодня 250 лет со дня рождения видного российского государственного деятеля, реформатора и законотворца, нашего земляка Михаила Михайловича Сперанского. Как чтят его память на малой родине Сперанского в селе Черкутино Собинского района, узнавала Вера Куликова.Торжества по случаю двухсотпятидесятилетия Михаила Сперанского на его малой родине начались с панихиды. На месте церкви святого Николая в селе Черкутино когда-то стоял другой храм - деревянный. В нем в 1772 году крестили Михаила Сперанского. Память о великом законотворце в Черкутино бережно хранят. Музей, который носит имя Сперанского, открылся в 2018-ом. Самый ценный его экспонат - старинный псалтырь. Его нашли дети на месте старого дома, в котором родился Сперанский.Инна Щегорцева, заведующая музейного сектора Черкутинского дома культуры:- Это старая книга - псалтырь, которая была издана когда-то в царствование императрицы Екатерины Алексеевны, и мы смеем надеяться, что именно по ней когда-то Михаил Михайлович, маленький Миша, учил азбуку.Самые частые гости музея - местные школьники. Для них Михаил Михайлович Сперанский - не просто великая историческая фигура, а герой, на которого они и сейчас готовы походить.Лев Кобзев, ученик Черкутинской средней школы:- Я им горжусь. Потому что он сделал очень много реформ и был очень образованным человеком, умным, добрым.В 8 лет мальчик из семьи сельского священника ушел учиться во Владимирскую епархиальную семинарию. Там и получил фамилию Сперанский. В переводе с латыни - "подающий надежды". Их он оправдал. Выпускник семинарии стал государственным деятелем, учёным, ближайшим сподвижником императора Александра Первого, создал свод российских законов. Им юристы пользуются и по сей день. В экспозиции музея Сперанского сборник законов на почетном месте. С родным Черкутино, рассказывают краеведы, Михаил Сперанский не терял связь до конца жизни.Инна Щегорцева, заведующая музейного сектора Черкутинского дома культуры:- В нашем музее есть инсталляции, посвященные одному из его визитов в Черкутино в 1816 году, когда он получил государственное назначение после 4-летней ссылки, когда он ехал в Пензу. Он заехал в Черкутино. Он бывал неоднократно здесь. Очень много писем сохранилось сюда, в Черкутино, к своим родным.Сперанский провел преобразования в медицине и почтовом деле. Принимал активное участие в разработке Указа "О вольных хлебопашцах". Был одним из основателей Царскосельского лицея, который дал миру Пушкина. Светлана Козлова - учитель литературы. Первой в селе организовала в школе мемориальную экспозицию, потом вместе с учениками начала изучать биографию Сперанского. Организовала и виртуальные экскурсии. Для тех, кто не может приехать в Черкутино.Светлана Козлова, учитель литературы Черкутинской средней школы:- «Чемоданчик» - называется так. Музей Сперанского в одном чемодане. Идея такая возникла, когда появилась потребность познакомить не только наших школьников, но и других людей с жизнью, деятельностью, судьбой Михаила Сперанского.Музейные хранители выпускают и газету "Черкутинские ведомости". Ежегодно в день рождения Сперанского 12 января выходит праздничный номер. В нём публикуют новые исследования и факты о знаменитом земляке. На этот раз в газете - письма Сперанского к дочери Лизе. В них большой политик предстает обычным человеком. Пишет о простых житейских делах.Вера Куликова, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”