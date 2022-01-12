По состоянию на 12 января в медорганизациях региона действуют 1402 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 12 января в медорганизациях региона действуют 1402 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 56,9 процента из них занято (798), свободны 604 койки.75079 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 307 человек.Напомним, что 12 января во Владимирской области подтверждено 145 новых случаев заболевания Covid-19.За период наблюдения в области отмечен 2981 летальный случай, в том числе за последние сутки от болезни скончались 7 человек.