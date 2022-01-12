Сегодня отечественной прокуратуре исполняется 300 лет. Орган был учрежден в 1722 году указом Петра...

Сегодня отечественной прокуратуре исполняется 300 лет. Орган был учрежден в 1722 году указом Петра Первого.12 января также отмечается и День работников прокуратуры. С профессиональным праздником их поздравил врио губернатора Александр Авдеев. Он отметил: прокуратура 33 региона - это слаженный коллектив, надежная опора государственности. Федеральная система надзора выполняет значительную работу по защите конституционных прав и законных интересов граждан и государства.К празднику прокуратура Владимира приурочила конкурс детских рисунков. Работы представили более ста учащихся школ областного центра. Шестеро победителей получили подарки и дипломы. Галерею финалистов разместили в зале областной библиотеки для детей и молодежи.