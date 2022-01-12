На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 января лабораторно подтверждено 145...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 января лабораторно подтверждено 145 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.40 - во Владимире24 - в Муромском районе23 - в Ковровском районе11 - в Александровском районе10 - в Гусь-Хрустальном районе6 - в Киржачском районе6 - в Кольчугинском районе5 - в Юрьев-Польском районе4 — в Гороховецком районе4 - в Суздальском районе4 - в Меленковском районе4 - в Вязниковском районе2 — в Судогодском районе1 - в Камешковском районе1 - в Селивановском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 83 376 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).