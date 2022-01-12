На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 января лабораторно подтверждено 145...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 12 января лабораторно подтверждено 145 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
40 - во Владимире
24 - в Муромском районе
23 - в Ковровском районе
11 - в Александровском районе
10 - в Гусь-Хрустальном районе
6 - в Киржачском районе
6 - в Кольчугинском районе
5 - в Юрьев-Польском районе
4 — в Гороховецком районе
4 - в Суздальском районе
4 - в Меленковском районе
4 - в Вязниковском районе
2 — в Судогодском районе
1 - в Камешковском районе
1 - в Селивановском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 83 376 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).