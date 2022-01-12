Региональное отделение Российского Детского Фонда 8 января отметило свой день рождения. 34 года...

Региональное отделение Российского Детского Фонда 8 января отметило свой день рождения. 34 года Фонд помогает малообеспеченным многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами, проводит благотворительные акции. Кто они - люди, работающие на благо детей, и какие новые меры поддержки планируют организовать в этом году? Гостем нашей студии стала Председатель Владимирского отделения фонда - Елена Афанасьева.