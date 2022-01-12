В своих аккаунтах в соцсетях он поделился результатами работы за три месяца.

Прошло 100 дней с момента, как Александра Авдеева назначили на пост врио губернатора. В своих аккаунтах в соцсетях он поделился результатами работы за три месяца.«Я посетил все районы и округа, узнал о проблемах на местах из первых уст. Осенью самым острым стал вопрос медицины и борьбы с коронавирусом. Не хватало мест, скорая помощь работала с тройной перегрузкой, дефицит кислорода, отставание по вакцинации», - пишет Александр Александрович.Для решения ряда проблем здравоохранения в регионе инициировали строительство инфекционного госпиталя.«Сегодня проект на стадии котлована, идёт заливка фундамента», - уточнил глава региона.Для бригад скорой власти закупили новых 44 автомобиля, три из которых – реанимобили. Ещё два автомобиля класса С купили для Владимирской и Муромской скорой помощи.«Увеличили темпы иммунизации от ковида, что позволило уже к декабрю стабилизировать ситуацию и снизить заболеваемость», - продолжает Авдеев.Для решения транспортных проблем Белый дом договорился о выдаче инфраструктурного кредита на«Важно было не останавливать экономическое развитие, поэтому много времени уделил встречам с бизнесом, чтобы поддерживать проекты развития», - добавил губернатор.Напомним, что на губерния заключила массу крупных соглашений. Вложения в 33-ий регион«Спасибо, что говорите о проблемах и требуете их решения. Особенно это видно обращениям на моей первой «Прямой линии» и в комментариях. Обязательно поговорим о промежуточных итогах работы в формате пресс-конференции, как только вернусь из режима самоизоляции», - подытожил Александр Александрович.