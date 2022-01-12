Антон Виноградов из Коврова стал победителем Первенства России по бильярдному спорту. В дисциплине...

Антон Виноградов из Коврова стал победителем Первенства России по бильярдному спорту. В дисциплине "Комбинированная пирамида".Первенство проходило в Екатеринбурге. В соревнованиях приняли участие 58 спортсменов. Антон Виноградов в финальном поединке встречался с москвичом Евгением Башкатовым. Итог - 6:2 в пользу нашего спортсмена. Отметим, это не первая победа юноши. Он регулярно становится чемпионом отечественных первенств. Поздравляем талантливого спортсмена.