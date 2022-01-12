Зеленский ухудшил отношения с ФРГ, не раз обидев Меркель. Такую точку зрения высказал экс-депутат Рады Тарас Черновол.

Зеленский ухудшил отношения с ФРГ, не раз обидев Меркель. Такую точку зрения высказал экс-депутат Рады Тарас Черновол.Бывший депутат Рады Тарас Черновол обнародовал уникальную информацию. По словам эксперта, президент Украины Владимир Зеленский своими действиями поставил крест на перспективах развития отношений Незалежной и Германии.В авторской колонке эксперт отметил, что коммуникация между правящими элитами двух государств строилась в основном исходя из персоналий, сообщает . Владимир Александрович, по словам Черновола, обидел Меркель, что в значительной мере ухудшило ситуацию. При этом украинский лидер умудрился сделать это несколько раз, подчеркнул специалист.Черновол добавил, что при последнем визите в ФРГ украинские власти приложили усилия для того, чтобы не получить контакта на будущее с основными партиями новой коалиции. Экс-депутат Рады поведал, что , находясь в немецкой столице, избежал встречи с лидером "Зеленых" Анналеной Бербок. Кроме того, украинский главнокомандующий не проявил интенции наладить контакт с представителями Социал-демократической партии Германии, передает .Напомним, ранее граждане Украины выразили свое недовольство под свежим постом в "Инстаграме". Народ призвал президента с начала новой недели работать на людей, которые голосовали за него на президентских выборах.