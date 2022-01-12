Дед Мороз на квадровездеходе поздравил детей из Гусь-Хрустального. Ветераны боевых действий и...

Дед Мороз на квадровездеходе поздравил детей из Гусь-Хрустального.Ветераны боевых действий и десантники приехали к местным многодетным семьям, а так же к детям Уршельского социального приюта и Гусь-Хрустального дома ребенка с подарками. И на необычном транспорте. Ребят прокатили на вездеходах и снегокатах. Сделали памятные снимки.