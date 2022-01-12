Он раскритиковал работу владимирских коммунальщиков.

Депутат Госдумы Владимир Сипягин раскритиковал уборку снега во Владимирской области.«Удивляет тот факт, что каждый год управляющие компании и коммунальные службы словно впервые сталкиваются с проблемой расчистки дорог. Как будто зима всегда приходит неожиданно, и подготовиться к ней не было ни времени, ни возможности. А синоптики ещё в конце декабря предупреждали об обильных снегопадах в ЦФО. Что это, как не недобросовестное исполнение своих обязанностей?», - возмутился народный избранник.Он добавил, что число жалоб от жителей на отвратительное состояние дорог растёт с каждым днём и это неудивительно.Напомним, что к решению проблемы подключилась прокуратура. Выявлены 79 нарушений на территории городов: Владимир, Ковров, Гусь-Хрустальный, а также Селиванского, Камешковского, Киржачского, Петушинского, Собинского и Меленковского районов.Напомним, что во Владимире ежедневно на расчистку дорог и тротуаров За последние два дня из города вывезли более 10 тысяч кубометров снега.Администрация Владимирской области , чтобы привести территорию региона в порядок.