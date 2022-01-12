Переговоры представителей России и США по гарантиям безопасности стали одним из обсуждаемых событий января.

Переговоры представителей России и США по гарантиям безопасности стали одним из обсуждаемых событий января.Консультации по гарантиям безопасности, в которых приняли участие российская и американская делегации, состоялись 9 и 10 января в Женеве. Об итогах этих встреч пока говорить рано, поскольку также должны пройти заседание Совета Россия – НАТО в Броюсселе и переговоры на площадке ОБСЕ в Вене.Тема Украины – одна из главных на этих встречах, поскольку именно там развернулась военная натовская инфраструктура, и Россия добивается гарантий нерасширения Североатлантического альянса на восток. Эксперты по разному комментируют переговоры, некоторые видят в них опасность.Так, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в колонке для издания "Главред" пишет: обсуждение стратегической стабильности означает, что Россия и США "закрепляют сферы влияния"."Это опасно для Украины", – считает политолог.Кулик призывает украинское руководство не допустить реализации Соединенными Штатами моделей, которые могут причинить вред Незалежной.Напомним, заседание Совета Россия – НАТО запланировано на 12 января. Днем позже должны пройти консультации на площадке ОБСЕ.Ранее в МИД РФ после переговоров в Женеве , что Россия не собирается "нападать" на Украину. Российские войска осуществляют тренировки строго в пределах своей страны.