Хотел ревакцинироваться «Лайтом», но в Драмтеатре не вышло. Житель Владимира Павел обратился в самый крупный прививочный пункт города, развёрнутый не в медучреждении. Однако желаемого не

Хотел ревакцинироваться «Лайтом», но в Драмтеатре не вышло. Житель Владимира Павел обратился в самый крупный прививочный пункт города, развёрнутый не в медучреждении. Однако желаемого не добился. Павел, житель г. Владимира Мне сообщили, что у них «Спутника Лайт» нет, причём его нет во всём городе. Мне кажется, это выглядит очень странно. Буду ждать, отслеживать, возможно, буду