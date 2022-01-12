И сегодня к юбилею реформатора Михаила Сперанского во Владимире состоялась торжественная церемония...

И сегодня к юбилею реформатора Михаила Сперанского во Владимире состоялась торжественная церемония гашения почтовых конвертов, выпущенных специально к исторической дате.Тираж - 1 миллион экземпляров. На конверте изображена картина 1880 года "Возложение Николаем Первым на графа Сперанского орденской ленты Андрея Первозванного". Работа художника Алексея Кившенко. Конверт оформил дизайнер Роман Комса. Дополнительно к выпуску памятного конверта изготовлены штемпели специального гашения для Москвы и Владимира. Каждый из городов получил по тысяче конвертов для памятного гашения. Во Владимире церемония прошла во Владимирском филиале РАНХиГС. С инициативой выпуска конверта и памятной марки в честь великого уроженца владимирской земли стала Российская Ассоциация юристов. В торжествах онлайн участвовал ее сопредседатель Павел Крашенников. Нашу область представили врио первого заместителя губернатора Александр Ремига, зампредседателя Законодательного собрания Вячеслав Картухин и директор регионального отделения "Почты России" Евгений Манов.Александр Ремига, врио первого заместителя губернатора области:- Постановка задачи от врио губернатора Александра Александровича Авдеева состоит в том, чтобы эту тематику дальше развивать. И с точки зрения туристического потенциала и вообще это вопрос роли личности Михаила Михайловича Сперанского для российской истории во Владимирской области не должен стоять, потому что ,во первых, это наш соотечественник, во-вторых, это человек чей вклад в развитии правовой системы России в глобальном смысле этого слова невозможно переоценить.Вячеслав Картухин, зампредседателя Заксобрания области, председатель совета Владимирского регионального отделения Ассоциации юристов России:- Этот конверт, который будет по сути миллионным тиражом распространен по всему миру, я не сомневаюсь , что он не только в нашей стране за пределы пойдет, будет очень востребован. Думаю, что это станет музейным экспонатом для многих музеев и соответственно это хорошая такая память действенная о Михаиле Михайловиче Сперанском.