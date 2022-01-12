Москва каждый день радует обилием театров, выставок, фильмов. Только успевай ходить. Не пропустить самое интересное и яркое поможет обзор главных событий недели по версии Дни.ру.

Москва каждый день радует обилием театров, выставок, фильмов. Только успевай ходить. Не пропустить самое интересное и яркое поможет обзор главных событий недели по версии "Дни.ру".ПРЕМЬЕРА"Прыг-скок, обвалился потолок"В основе постановки — сценарий советского кинодраматурга Геннадия Шпаликова, написанный им в 1974 году, но до сих пор не экранизированный. Как и во многих произведениях Шпаликова, в этом сценарии поднимается тема хороших, но невыносимых друг для друга людей. В спектакле три главных героя: муж, жена и их 11-летняя дочь. Однажды муж устроил дома кутеж, жена вызвала милицию, в потасовке муж ударил милиционера, угодил в тюрьму и у простой советской семьи началась совсем непростая жизнь. Но, как писал сам Шпаликов, "все дело не в Советском Союзе, а в собственном несовершенстве". В ролях Александра Урсуляк и Дарья Калмыкова.17, 30 и 31 января, Малая сцена Театра Наций."Музей""Музей" — спектакль по одноименной пьесе Евгения Водолазкина в двух действиях, поставленный режиссером Мариной Перелешиной в Активном Театре. Заглянуть в прошлое, чтобы попробовать трезво увидеть настоящее. Противоречиво? Да, как и сама пьеса автора. Если смеяться, то сквозь слезы и отчаяние. Если любить, то сразу ненавидеть. Трагикомедия в одном флаконе под названием "Музей". О чем эта история? Ответы в спектакле.В ролях: Дмитрий Блохин, Елена Ксенофонтова, Валентин Самохин, Николай Ковбас, Ксения Энтелис, Андрей Филиппак, Лина Захаране, Мария Карлсон, Павел Савчук.17 января, Боярские палаты СТД.ТЕАТР"Моя прекрасная леди"В музыкальном спектакле "Моя прекрасная леди" появится новая Элиза Дулитл. Главную роль сыграет студентка третьего курса Школы Олега Табакова Эвелина Мазурина. В 12 лет Эвелина победила сразу в двух музыкальных конкурсах: "Адмиралтейская звезда" и "Берега надежды", которые проходили в Екатеринбурге, в 13 – приняла участие в международном конкурсе "Новая волна" и дошла до второго тура, а в 14 лет вышла в финал конкурса детское "Евровидение". Эвелина завоевала титул "Мисс Евразия" на конкурсе "Мисс башкирская красавица", а так же вышла в финал Всероссийского конкурса чтецов "Живая классика". Эвелине 17 лет. Роль Элизы Дулитл в знаменитом мюзикле "Моя прекрасная леди" требует от актрисы не только владения вокалом, а у Эвелины прекрасное сопрано с нежной, насыщенной окраской, лиризмом в тембре, но и актерского мастерства. А так же отличной хореографической подготовки, ведь петь и танцевать нужно одновременно. И конечно, быть убедительной и в роли цветочницы, и в роли "герцогини", и в роли влюбленной девушки, круто изменившей свою судьбу. Режиссер и хореограф Алла Сигалова, сценография Георгия Алекси-Месхишвили, костюмы Валентина Юдашкина.15, 16 января, театр Олега Табакова.СОБЫТИЕ"Крещенский фестиваль"В программе – редко звучащие произведения, сочинения современных композиторов и электронная музыка. Таким образом, нынешний фестиваль продолжает развивать идею, которую Евгений Колобов сделал фундаментом театра Новая Опера: новые произведения – новые смыслы .Программа 2Крещенского фестиваля – 20222 охватит несколько столетий музыкальной культуры и разные жанры: от оперы до оратории и вокальных произведений. Откроется фестиваль концертным исполнением волшебной сказки "Золушка" французского композитора Жюля Массне.19, 21, 23 февраля, "Новая опера".ВЫСТАВКА"Виктор Цой. Путь героя"Проект приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя, которое будет отмечаться 21 июня 2022 года. Проведение уникальной выставки стало возможным благодаря семье музыканта — отцу Роберту Максимовичу и сыну Александру, ближайшему окружению Виктора Цоя, его друзьям, поклонникам, а также коллекционерам. Выставка проходит в 11 залах на площади три тысячи квадратных метров. Авторы проекта воссоздадут весь путь музыканта — от застенчивого мальчишки до кумира нескольких поколений. Экспозиция организована не хронологически, а по темам — музыка, кино, поэзия, изобразительное искусство. На ней представлены предметы, связанные с жизнью Виктора Цоя: гитары, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы, картины разных лет и арт-образы.С 15 января, ЦВЗ "Манеж".СКОРО"Отщепенцы"Пьеса Александры Фоминой – лауреат Международного конкурса русскоязычной драматургии "Действующие лица". "Отщепенцы" – это попытка через исторический опыт осознать природу молодежного бунта. Героев пьесы отделяют от наших дней почти два столетия. Юные оппозиционеры протестуют против власти, которая кажется им жестокой и несправедливой. Они выходят на митинги, призывают к революции, разоблачают "кровавый царский режим", готовят и совершают теракты. Кто они – герои или преступники? Жертвы или палачи? Режиссер Галина Зальцман, победитель конкурса "Класс молодой режиссуры", – выходит в спектакле за рамки исторического сюжета. Вместе с художником Катей Никитиной она создает пространство, в котором мрачные казематы Петропавловской крепости не имеют осязаемых границ. Они лишь условно обозначены, словно весь мир вокруг одновременно и беспредельно огромен, и сжат до размеров крошечной тюремной камеры. В ролях: Народный артист РФ Юрий Чернов, Арсений Ветров, Богдан Витряк, Ольга Грудяева, Ксения Шабарова, Кирилл Снегирев и другие.11 февраля, "Школа современной пьесы"."Стражи Тадж-Махала"Два простых парня охраняют грандиозную стройкудворца, на который им запрещено смотреть. Они шутят, делятся сокровенным,мечтают о будущем, пока обезумевший император не отдает приказ отрубить руки 20тысячам строителей величайшего дворца… В 2016 году трагикомедию Раджива Джозефа "СтражиТадж-Махала" назвали лучшей американской пьесой по версии премииофф-бродвейских постановок Obie Award. Но что если сюжет про тайное строительство был бы рассказанв духе Тарантино? Хтоническая эстетика, остроумный юмор, кровавое и ужасное,философское и прекрасное сплетаются в незамысловатых разговорах Хумаюна иБабура. В ролях — звезда сериалов"Простые истины" и "Выжить после» — Вадим Утенков, обладатель "Золотой Маски" и участник фестиваля Fringe в Эдинбурге —Александр Громыко, а также Арина Дроздова, Люда Бурышева, Зарина Макашева иМихаил Барашков.27 января, КЦ "ЗИЛ".Cabaret Torture Freak Show Chekhov Dark CircusАнтон Павлович Чехов врывается в сегодняшний день под кислотные биты DJ Вафли. Участники этой вакханалии легко узнаваемы: Серебряков — любитель аквадискотек, Соня — юная эко-активистка, Астров — двухголовый мутант… Чеховские герои смотрят Netflix и ролики Варламова, много и горячо танцуют, как положено на лучших рейвах, а ещё поют песни группы "Кино". Дядя Ваня здесь управляет не поместьем, а настоящим кабаре. Это физический театр — совсем не то, чего ожидаешь увидеть, услышав слово театр. В "Дяде Ване" Ани Dемидовой движение и драйв доминируют над текстом. Готовьтесь к настоящему челленджу для вашего восприятия.22 января, КЦ "ЗИЛ".КИНО"Параллельные матери"Эта лента стала фильмом открытия 78-го Венецианского международного кинофестиваля, где Пенелопа Крус получила Кубок Вольпи за лучшую женскую роль. Кроме того, Пенелопа Крус за роль в этой картине удостоена премии Национального общества кинокритиков США. Фильм также вошел в шорт-лист претендентов на "Оскар".Судьбы двух женщин пересекаются в родильном отделении. Дженис — успешный фотограф, Ана — запутавшийся подросток. Обе женщины одиноки, а обе беременности не были запланированы. Но случайная встреча оборачивается тесной связью, которая безвозвратно изменит их жизни навсегда.В прокате с 3 февраля."Команда котиков"Морскому котику по имени Куинн надоело, что в окрестных водах хозяйничают акулы, и никто не может дать им отпор. Он решает создать супер крутую команду морских котиков, которая могла бы постоять за себя и своих собратьев. Куинну придется проявить всю свою изобретательность, чтобы отобрать несколько смельчаков и сделать из этих милых и, по своей природе, добродушных созданий суровых бойцов спецназа. Котика Фила озвучил Филипп Киркоров! "Персонаж, которого я озвучиваю – это морской котик, и он певец. Востребованный артист и любимец публики, – говорит король российской эстрады. – Он прекрасен и, конечно, без ума от себя, но при этом – не подлец, не негодяй, не зажравшийся тюлень или котик. Он веселый, забавный и очень обаятельный. Фил всегда думает о своих зрителях. Когда он и его товарищи оказываются в беде, он поддерживает их музыкой, песней. Именно искусство и вокал – его сильная сторона".В прокате с 20 января.