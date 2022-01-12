Федерация лыжных гонок назвала состав сборной России на Олимпиаду-2022. За олимпийское золото...

Федерация лыжных гонок назвала состав сборной России на Олимпиаду-2022. За олимпийское золото поборются 16 российских спортсменов, в их числе муромский лыжник Иван Якимушкин. Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине, соревнования по лыжным гонкам начнутся 5 февраля с женского скиатлона.Судьба муромской конькобежки Елены Ераниной пока решается. Союз конькобежцев России еще не огласил список спортсменов, которые отправятся в Пекин, чтобы побороться за медали.Фото: www.sport.ru/