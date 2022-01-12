Исследование Авито Работы показало рост медианной зарплаты в России в 2021 году.

Медианная зарплата в массовых профессиях выросла в среднем на 17%, сообщает РИА Новости, приводя результаты исследования "Авито Работы"."Если в 2020 году медианная зарплата составляла 30 тысяч рублей, то в 2021 году работодатели уже предлагали в среднем 35 тысяч рублей", – говорится в сообщении.Максимально выросла зарплата у сотрудников фитнес-центров и салонов красоты – на 33% – до 40 тысяч рублей. Также исследователи отметили рост в категориях "Автомобильный бизнес" (на 25%, до 50 тысяч рублей), "Управление персоналом" (на 20%, до 40 тысяч), "Транспорт, логистика" (на 19%, до 47,5 тысячи) и "Строительство" (на 13%, до 45 тысяч).При этом медленно растут зарплаты у консультантов и бухгалтеров (7%), а также специалистов по продажам (3%). Самую низкую оплату получают работники искусства и развлечений, охраны и безопасности (28,5 тысячи рублей), страхования (27,5 тысячи рублей) и образования (25 тысяч рублей).Несмотря на рост медийной зарплаты, по словам управляющего директора "Авито Работы" Артема Кумпеля, работодатели по-прежнему сталкиваются с кадровым голодом. Уточняется, что такая тенденция сохранится и в нынешнем году."Соискатели ведут себя более избирательно, они выбирают наиболее выгодные предложения – как с точки зрения зарплат, так и условий труда – внимательно изучают отзывы сотрудников о компании-работодателе", – отметил специалист.Ранее сообщалось, что жители России определили размер желаемого ежемесячного дохода. Согласно информации аналитиков, россияне в среднем хотят получать 166 тысяч рублей в месяц. При этом в Москве мужчины хотят зарабатывать 201 тысячу рублей в месяц, а женщины – 157 тысяч.