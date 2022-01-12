По решению конкурсной комиссии в этом году победителем стал коллектив участкового пункта полиции № 89 Отдела МВД России по району Северный г. Москвы...

В декабре 2021 года прошел заключительный этап конкурса «Лучший участковый пункт полиции». Всего более 750 участковых пунктов полиции участвовали в отборочных этапах на районном, окружном и городском уровнях.По решению конкурсной комиссии в этом году победителем стал коллектив участкового пункта полиции № 89 Отдела МВД России по району Северный г. Москвы. Сотрудники получили высокую оценку за показатели в оперативно-служебной деятельности, а также состояние материально-технического обеспечения. Именно эти показатели и учитывались при определении финалистов, а после и победителя.Участковый пункт полиции № 89 расположен на улице 9-1 Северная Линия, д. 1, корп. 1 и обслуживает 3 административных участка. В зоне ответственности участковых уполномоченных полиции старшего лейтенанта полиции Сергея Труфанова, старшего лейтенанта полиции Владимира Новикова и лейтенанта полиции Дениса Сторожука – более 23,7 тысяч жителей.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве