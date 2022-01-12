Двое пассажиров в вагоне электропоезда столичного метро обезвредили пассажира, в руках которого находился предмет, похожий на гранату...

Двое пассажиров в вагоне электропоезда столичного метро обезвредили пассажира, в руках которого находился предмет, похожий на гранату.В актовом зале Управления состоялась церемония награждения Сергея Ксенофонтова и Алексея Мухина, пассажиров, проявивших мужество и храбрость в содействии правоохранительным органам при задержании мужчины, который в вагоне электропоезда продемонстрировал предмет, похожий на гранату, и создал панику среди пассажиров.Как сообщалось ранее, к сотрудникам полиции, дежурившим на платформе станции метро «Полежаевская», обратился гражданин, пояснив, что в поезде находится мужчина, демонстрирующий гранату.Двое пассажиров, находящиеся в том же вагоне, Сергей Ксенофонтов и Алексей Мухин, не растерявшись и проявив настоящее мужество, подумав, что действия мужчины могут привести к трагедии, предприняли все необходимые меры для задержания мужчины и передачи его сотрудникам полиции.Задержанным оказался молодой человек 2000 года рождения. В вагоне метрополитена гражданин достал имеющийся при себе муляж гранаты, приобретенный в Интернете, и демонстративно при других пассажирах сымитировал приведение его в готовность.Отважные и решительные действия пассажиров столичного метро были отмечены руководством ГУ МВД России по г. Москве и УВД на Московском метрополитене. За проявленное мужество Сергей Ксенофонтов и Алексей Мухин отмечены Благодарностью начальника УВД на Московском метрополитене и награждены ценными подарками.Пресс-служба УВД на Московском метрополитене(495) 628-31-18