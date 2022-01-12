В Государственном управлении делами назвали размер заработанной платы Владимира Зеленского.
В Государственном управлении делами назвали размер заработанной платы Владимира Зеленского.
По данным ведомства, за прошлый год Владимир Зеленский заработал 336 тысяч гривен, что приравнивается к сумме 915 тысяч рублей. Данные приводятся без учета налогов, которые составили 65,5 тысяч гривен.
Сообщается, что такая сумма является показателем гораздо меньшим, чем у подчиненных Зеленского. Зарплата у обычных депутатов гораздо больше.
Секретарь СНБО Алексей Данилов, к примеру, заработал за прошлый год 900 тысяч гривен, а спикер Рады Руслан Стефанчук около 795 тысяч гривен.
В Государственном управлении делами отметили, что никаких дополнительных выплат глава Украины за прошлый год не получил, сообщает сайт .
Такие цифры нимало удивили граждан Украины. Они засомневались, что зарплата является основным и единственным источником доходов Владимира Зеленского.
Он, как и многие обеспеченные украинцы, имеет оффшоры за границей. Судя по всему, Зеленский боится, что после его ухода с поста президента его средства могут конфисковать.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что Владимира Зеленского нельзя отправлять на переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Генпрокурор Украины Юрий Луценко уверен, что украинский лидер стремится принять участие в данном мероприятии только для того, чтобы закрыть на себя компромат.