С рулеткой по сугробам и снежным барханам высотой в 4 метра. Работу коммунальных служб Владимира по...
С рулеткой по сугробам и снежным барханам высотой в 4 метра. Работу коммунальных служб Владимира по расчистке дорог и остановок общественного транспорта начали проверять общественники. С активистами "Убитых дорог" в рейд отправился Александр Сыпченко.
Владимир буквально увяз в снегу. Рекордные осадки превратили дороги, остановки общественного транспорта и пешеходные переходы в сплошные сугробы. С рулеткой и пристрастием заснеженный Владимир проверяют и общественники. Руководитель движения "Убитые дороги" Сергей Федяев уверен, коммунальные службы с ситуацией не справляются. В национальном стандарте по содержанию дорог в зимних условиях требования прописаны чётко. Стандарт, к примеру, указывает, какой высоты должны быть сугробы и как часто убираться
Сергей Федяев, руководитель общественного движения "Убитые дороги":
- Допустимая высота снежных валов ноль пять метров, мы видим четыре с половиной, здесь опасность в том, что есть второстепенный выезд на главную дорогу, вот это расстояние до снежного вала должно быть не менее 40 метров, мы здесь наблюдаем расстояние не более 20 метров.
А это дорога на улице Воронина еще недавно была двусторонней, теперь разъехаться на ней двум, даже малогабаритным машинам практически невозможно. По этой же улице курсирует и общественный транспорт, а именно 32й маршрут. Водителям, чтобы пропустить друг друга и продолжить движение, приходится использовать расчищенные площадки у частных домов.
Сергей Федяев, руководитель общественного движения "Убитые дороги":
- Автобус заезжает, пропускает встречный, двигается дальше и я думаю, что в наших современных городских условиях недопустимо, то есть мы говорим о безопасности дорожного движения и пассажиров в том числе. Дорога заужена в полтора раза, снежные валы, которые здесь два и более метров.
Каждый день, по сведениям мэрии, более 50 снегоуборочных машин вывозят тысячи кубометров снега. Уборкой объектов городского хозяйства занимаются и дворники, причем работа идет круглосуточно, подчёркивают в администрации Владимира.
Алексей Алёкин, консультант отдела управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:
- Техника выполняет патрульную снегоочистку и противогололедную обработку дорог и тротуаров где это возможно, а работники ручной снегоуборки расчищают остановки общественного транспорта, подходы к ним, подходы к пешеходным переходам, подходы к социально значимым объектам.
Перемен на "зимнем фронте" ждут и в администрации области. Как и отчёта. Его главы всех муниципалитетов и районов региона должны представить к 17 января.
Александр Сыпченко, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"