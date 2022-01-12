С рулеткой по сугробам и снежным барханам высотой в 4 метра. Работу коммунальных служб Владимира по...

С рулеткой по сугробам и снежным барханам высотой в 4 метра. Работу коммунальных служб Владимира по расчистке дорог и остановок общественного транспорта начали проверять общественники. С активистами "Убитых дорог" в рейд отправился Александр Сыпченко.Владимир буквально увяз в снегу. Рекордные осадки превратили дороги, остановки общественного транспорта и пешеходные переходы в сплошные сугробы. С рулеткой и пристрастием заснеженный Владимир проверяют и общественники. Руководитель движения "Убитые дороги" Сергей Федяев уверен, коммунальные службы с ситуацией не справляются. В национальном стандарте по содержанию дорог в зимних условиях требования прописаны чётко. Стандарт, к примеру, указывает, какой высоты должны быть сугробы и как часто убиратьсяСергей Федяев, руководитель общественного движения "Убитые дороги":- Допустимая высота снежных валов ноль пять метров, мы видим четыре с половиной, здесь опасность в том, что есть второстепенный выезд на главную дорогу, вот это расстояние до снежного вала должно быть не менее 40 метров, мы здесь наблюдаем расстояние не более 20 метров.А это дорога на улице Воронина еще недавно была двусторонней, теперь разъехаться на ней двум, даже малогабаритным машинам практически невозможно. По этой же улице курсирует и общественный транспорт, а именно 32й маршрут. Водителям, чтобы пропустить друг друга и продолжить движение, приходится использовать расчищенные площадки у частных домов.Сергей Федяев, руководитель общественного движения "Убитые дороги":- Автобус заезжает, пропускает встречный, двигается дальше и я думаю, что в наших современных городских условиях недопустимо, то есть мы говорим о безопасности дорожного движения и пассажиров в том числе. Дорога заужена в полтора раза, снежные валы, которые здесь два и более метров.Каждый день, по сведениям мэрии, более 50 снегоуборочных машин вывозят тысячи кубометров снега. Уборкой объектов городского хозяйства занимаются и дворники, причем работа идет круглосуточно, подчёркивают в администрации Владимира.Алексей Алёкин, консультант отдела управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- Техника выполняет патрульную снегоочистку и противогололедную обработку дорог и тротуаров где это возможно, а работники ручной снегоуборки расчищают остановки общественного транспорта, подходы к ним, подходы к пешеходным переходам, подходы к социально значимым объектам.Перемен на "зимнем фронте" ждут и в администрации области. Как и отчёта. Его главы всех муниципалитетов и районов региона должны представить к 17 января.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"