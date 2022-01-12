Два участка федеральной автодороги М-7 «Волга» во Владимирской области стали частью Р-132 «Золотое...

Два участка федеральной автодороги М-7 «Волга» во Владимирской области стали частью Р-132 «Золотое кольцо»Подъездные автодороги от М-7 «Волга» к Иваново и Владимиру вошли в состав Р-132 «Золотое кольцо» Ярославль - Кострома - Иваново - Владимир - Гусь-Хрустальный - Рязань - Михайлов - Тула - Калуга - Вязьма - Ржев - Тверь - Углич - Ярославль.1. Участок М-7 «Волга», подъезд к Иваново км 0+000 – км 20+725 (в черте Владимира) — стал Р-132 «Золотое кольцо», западное соединение с М-7 «Волга» км 0+000 – км 20+725. Исчисление километража начинается от пересечения с Суздальским проспектом во Владимире и далее по направлению в сторону Москвы.2. Участок М-7 «Волга», подъезд к Владимиру км 0+000 – км 32+239 — стал Р-132 «Золотое кольцо», восточное соединение с М-7 «Волга» км 0+000 – км 32+239. Исчисление километража начинается от пересечения с Суздальским проспектом во Владимире и далее по направлению в сторону Нижнего Новгорода.На дорогах уже установлены новые километровые столбики.Кроме того, ранее перешедший в федеральное ведение участок автодороги в обход Бараков от транспортной развязки с трассы М-7 «Волга» на 188-м км до поворота на Гусь-Хрустальный также вошел в состав Р-132 «Золотое кольцо» и получил новый километраж – км 292+959 – км 304+312.ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород внесло соответствующие изменения в ЕГРН и реестр федерального имущества.Таким образом, общая протяженность Р-132 «Золотое кольцо» во Владимирской области составит 222 км, а М-7 «Волга» - 248 км.