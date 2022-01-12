Танцы, спектакли, песни, катание на санях... устраивает в святочную неделю многодетная семья...

Танцы, спектакли, песни, катание на санях... устраивает в святочную неделю многодетная семья Александровых в своем новом центре детского творчества. Дом творчества Архангел открылся в Меленковском районе в сентябре прошлого года.Открылся благодаря многодетным родителям - Василию и Наталье Александровым - победителям Всероссийского конкурса "Семья года" в номинации "Сельская семья". Сейчас у Александровых 9 детей. Они также занимаются в центре. За время работы в Доме творчества начали работу кружки по хореографии, художественной гимнастике, вокалу и живописи.Наталья Александрова, многодетная мама, преподаватель:- Для занятий созданы замечательные условия. У нас в залах, в кабинетах тепло, светло, уютно, замечательная мебель для того, чтобы деткам было уютно и тепло заниматься. И, причем, плодотворно заниматься. Поэтому мы ещё раз хотим выразить слова благодарности всем тем людям, кто поддержал нас в плане строительства.Танцевальные номера для рождественского концерта ставила Наталья - педагог, музыкант и кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. С ребятами из окрестных деревень многодетная мама занимается уже 12 лет. После праздников в центре Детского творчества планируют запустить проект "Имена". Детей будут знакомить с интересными личностями и даже коллективами. Напомним, все занятия в Доме творчества абсолютно бесплатны.Наталья Александрова, многодетная мама, преподаватель:- В эти святочные светлые дни мы хотим всем нашим дружным коллективом поздравить всех с Рождеством Христовым, с крещением, новолетием. Пожелать вам радости, светлой радости, крепкого здоровья, добра, счастья, благоденствия и процветания.