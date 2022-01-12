Прокуратура г. Владимира приняла меры к устранению нарушений жилищного...

Прокуратура г. Владимира приняла меры к устранению нарушений жилищного законодательстваПрокуратурой г. Владимира выявлены нарушения порядка внесения сведений в единый платежный документ.Проверкой установлено, что в нарушение требований жилищного законодательства платежный агент – ООО «ЕРКЦ» в едином платежном документе за сентябрь и октябрь 2021 года разместило отдельной строкой оплату услуг по добровольному страхованию жилья одной из страховых компаний и осуществило доставку квитанций до почтовых ящиков жителей г. Владимира.Информация об оплате услуг добровольного страхования не входит в перечень сведений, подлежащих включению в платежный документ. Получение абонентами квитанций с указанием конкретной страховой компании формирует мнение, что данный страховщик имеет особый, отличный от других страховых компаний статус на рынке добровольного страхования квартир.Кроме того, потребители вводятся в заблуждение относительно обязательности внесения платы за услуги добровольного страхования наряду с жилищно-коммунальными услугами, что является недопустимым.В этой связи городской прокуратурой в адрес генерального директора ООО «ЕРКЦ» внесено представление.По результатам принятых мер, сообщает пресс-служба областной прокуратуры, сведения о плате за услуги добровольного страхования жилья конкретной страховой компании из единого платежного документа исключены, виновные лица платежного агента привлечены к дисциплинарной ответственности.Фото: ombudsman92.ru