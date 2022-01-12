Президент России Владимир Путин выступил с инициативой по индексации пенсий в 2022 году.

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой по индексации пенсий в 2022 году.С 1 января 2022 года пенсии в России проиндексировали на 5,9%. Однако президент страны Владимир Путин посчитал, что этого недостаточно.Российский лидер предложил проиндексировать данные социальные выплаты на 8,6%, что является выше уровня инфляции. Такие меры необходимы в нашей стране, уверен Путин.По его мнению, ранее принятые шаги по индексации пенсий недостаточны. Они не позволят российским пенсионерам покрыть необходимые расходы из-за роста цен.На совещании с членами правительства Путин поручил проиндексировать пенсии в кратчайшие сроки. Об индексации пенсий выше инфляции Путин упоминал на съезде партии и на большой пресс-конференции.По предварительным данным Росстата, за прошлый год инфляция составила 8,4%.Инициатива президента уже начала реализовываться. По словам зампреда комитета Совфеда Елены Бибиковой, пенсии, скорее всего, будут проиндексированы на 8,6% задним числом – уже с 1 января этого года.Ранее сообщалось, что Росстат начнет по-новому исчислять уровень инфляции в стране. Изменения коснутся некоторых товаров и методики расчета недельного роста стоимости отдельных товаров.