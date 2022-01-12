Осознав, что заключить сделку не получится, владимирский арендодатель оплатил налоговый долг в полном объеме

39-летний владимирский предприниматель, занимающийся сдачей в аренду нежилых помещений, накопил долг по налогам в размере 1,5 млн рублей. Исполнительное производство по его делу вело отделение судебных приставов Ленинского района.Было установлено, что на должника зарегистрированы 7 объектов недвижимости, в том числе - земельные участки в разных районах региона и 3 здания общей площадью свыше 1210 кв. м. Приставы вынесли постановление о запрете на совершение действий по регистрации в отношении этих объектов.Кроме того, был наложен арест на 2 принадлежащих ему автомобиля - «ТОЙОТА КРОУН» и «ЛЕКСУС GX460». И эта мера подействовала. Бизнесмен планировал продать внедорожник премиум-класса, поэтому - осознав, что заключить сделку не получится - владимирец оплатил налоговый долг в полном объеме. Он также оплатил исполнительский сбор, которого мог бы избежать, если бы не нарушил срок для добровольной оплаты.Запрет на регистрационные действия с имуществом был снят, мужчина смог продать транспортное средство.