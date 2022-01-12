Россия связана добром. В региональном отделении Общероссийского народного фронта подвели итоги...

"Россия связана добром". В региональном отделении Общероссийского народного фронта подвели итоги этой по-настоящему "тёплой акции".Напомним, она стартовала во Владимирской области 4 ноября, в День Народного Единства. Инициатором стала "Молодёжка ОНФ". К акции присоединились пенсионеры, волонтёры и молодежь. Тёплые носки, варежки, шапки и шарфы каждый из участников доброго марафона вязал с любовью.Ольга Казак, участница акции "Россия связана добром":- Я узнала, что у нас в городе проводится очень интересная акция "Помощь детям", она проходит уже второй год. Второй год принимаю участие. Я вяжу носочки для детей, для взрослых. Чтобы было тепло на душе и хорошим было настроение.Все вещи, собранные в рамках акции "Россия связана добром" активисты "Молодёжки ОНФ" передали подопечным благотворительного фонда "Виктория", Палате защиты прав пациентов, многодетным семьям и тем, кто воспитывает "особенных детей", а также пожилым жителям Владимира.