Жительница Владимира жалуется на ужасное состояние тротуара между остановками «Марьинка» и «Улица Красноармейская» на проспекте Строителей. Вместо тротуара – медвежья тропа. Этими

Жительница Владимира жалуется на ужасное состояние тротуара между остановками «Марьинка» и «Улица Красноармейская» на проспекте Строителей. Вместо тротуара – медвежья тропа. Этими словами нашу съемочную группу встретила Валентина Георгиевна. Снег на участке проспекта, по ее мнению, практически не убирают. За более чем 60 лет жизни бывшая учительница видит подобное в этом районе впервые. Валентина Жигалова,