Тридцать третий регион заметает снегом. С самого утра начались проблемы с транспортом, жители...

Тридцать третий регион заметает снегом. С самого утра начались проблемы с транспортом, жители региона с трудом добрались сегодня до работы. Непросто и в вечерний час пик. Как борются со стихией в областном центре, расскажет наш корреспондент Юлия Шувалова.Полоса препятствий - и для пешеходов. Чтобы зайти в автобус, приходилось пробираться через сугробы. Жители жалуются: остановки были не расчищены, к пешеходным переходам - не подойти. Добираться до работы пришлось в 3 раза дольше. Из-за ночного снегопада пробки были по всему областному центру.- Сегодня с Нижки добирался 1,5 часа до центра. Отвратительно просто. Невозможно!А вот жителям многоквартирных домов на улице Василисина повезло больше, с самого утра здесь убирали и вывозили снег. Как сообщают в городской администрации, на улицах Владимира работают полсотни снегоуборочных машин. За последние сутки из города вывезли более 5 тысяч кубометров снега. Самосвалы выполнили порядка трехсот рейсов. Дворники вручную расчищали остановки, "зебры" и подходы к социальным объектам.Алексей Алёкин, консультант отдела управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира:- За последние сутки выпавшие осадки превысили в 2,5 раза многолетнюю норму. Все силы, имеющиеся во Владимире, задействованы. В ночь работа не прекращается, она идет круглосуточно и будет продолжаться до того момента, пока весь снег не будет убран с улиц города.Из-за сложной ситуации на дорогах УМВД России по Владимирской области призывает на время отказаться от личного транспорта. К предельной бдительности призывают пешеходов. Для января норма снежного покрова значительно превышена.Юлия Шувалова, корреспондент:- В предстоящую неделю выпадет почти месячная норма снега. Сугробы вырастут на 40 сантиметров. А это значит, коммунальщикам вновь придется бороться с природными рекордами.Что касается рекордов, их Центральная Россия уже побила. Эта зима стала самой снежной за последние 10 лет. Самые большие сугробы в Центральной России образовались в Гусь-Хрустальном. 52 сантиметра. И это ещё не предел.Юлия Шувалова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир»