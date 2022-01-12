Злоумышленник воспользовался отсутствием внимания со стороны потерпевшего и забрал его портмоне, в котором лежали банковские карты и денежные средства...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали подозреваемого в краже из квартиры.Установлено, что 58-летний гражданин нашел в Интернете объявление об оказании медицинских услуг на дому и вызвал специалиста. Вскоре в квартиру поднялись двое мужчин. Перед проведением процедуры хозяин квартиры произвел оплату посредством мобильного приложения. Один из незнакомцев, стоявший рядом, запомнил пароль, который ввел пострадавший. Уходя, он воспользовался отсутствием внимания со стороны последнего и забрал его портмоне, в котором лежали банковские карты и денежные средства. Впоследствии злоумышленник перевел деньги на свои счета. Похищенным мужчина распорядился по своему усмотрению.Материальный ущерб составил более 380 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний водитель.Следствием ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93