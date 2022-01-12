Во Владимирской области рейсовый автобус попал в ДТП и вылетел в кювет. Авария произошла на федеральной трассе Р-132 “Золотое кольцо” в Суздальском районе. Около 9 утра 12 января у

Во Владимирской области рейсовый автобус попал в ДТП и вылетел в кювет. Авария произошла на федеральной трассе Р-132 “Золотое кольцо” в Суздальском районе. Около 9 утра 12 января у поворота на поселок МЮД рейсовый ПАЗ, следовавший по маршруту “Владимир-Суздаль, столкнулся с легковым автомобилем. По предварительным данным дорожной полиции, 43-летний водитель Форд Фьюжн допустил выезд на