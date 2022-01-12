Владимирские тепловые сети сменили адрес и телефон диспетчеров По проблемам с отоплением и горячей...

Владимирские тепловые сети сменили адрес и телефон диспетчеровПо проблемам с отоплением и горячей водой во Владимире теперь нужно обращаться по новому адресу и телефону.С этого года предприятие работает по адресу: г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, д. 108 (Владимирская ТЭЦ-2).Владимирские тепловые сети, которые входят в состав филиала ПАО «Т Плюс», после нового года переехали на новый адрес. Теперь компания расположена на улице Большая Нижегородская в доме № 108.Также сменился и телефон диспетчерской службы. По старому номеру 8 (4922) 53-22-20 работает автоответчик и сообщает о смене номера.Новый круглосуточный телефон диспетчерской — 8 (4922) 37-87-00.Фото: Pexels.com