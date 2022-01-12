В Гороховце перед судом предстанет директор местного ООО «Коммунальщик» за махинации с муниципальным контрактом. Руководителя фирмы обвиняют по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с

В Гороховце перед судом предстанет директор местного ООО «Коммунальщик» за махинации с муниципальным контрактом. Руководителя фирмы обвиняют по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере). По версии следствия, с апреля 2019 года по ноябрь 2020-го директор мусоровывозящей фирмы заключил муниципальный контракт на ликвидацию несанкционированных свалок в Гороховце. Но мусор