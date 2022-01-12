Сумма ущерба составила 472 тысяч рублей.

В Гороховце директора ООО «Коммунальщик» обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.С 29 апреля 2019 года по 6 ноября 2020 года она, заключив с МУ «Управление городским хозяйством» контракт на ликвидацию несанкционированных свалок, предоставила контрагенту документы с липовыми сведениями о вывезенном мусоре. По левым бумажкам отходы складировали на мусоросортировке «ЭкоТеха» и вывозили на полигон в Марьинке, где и должны были утилизировать.Сумма ущерба составила 472 тысяч рублей.«Дело возбудили по материалам проверки, проведенной районной прокуратурой», - уточнили в ведомстве.Уголовное дело рассмотрит Гороховецкий районный суд.