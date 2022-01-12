Во Владимирской области произошло еще одно ДТП с участием общественного транспорта. Около 11 утра 12 января недалеко от Гусь-Хрустального автобус КАВЗ столкнулся с автомобилем Санг Йонг. По

Во Владимирской области произошло еще одно ДТП с участием общественного транспорта. Около 11 утра 12 января недалеко от Гусь-Хрустального автобус КАВЗ столкнулся с автомобилем Санг Йонг. По предварительным данным областной полиции, легковушка выезжала с прилегающей территории и не уступила автобусу, который ехал по главной дороге. В автобусе было 5 пассажиров, он двигался из Владимира в