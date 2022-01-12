Рассчиталось по многомиллионным долгам муниципальное унитарное предприятие только после ареста 12 котельных. Судебные приставы взыскали задолженность по платежам за газ, тепло и

Рассчиталось по многомиллионным долгам муниципальное унитарное предприятие только после ареста 12 котельных. Судебные приставы взыскали задолженность по платежам за газ, тепло и электроэнергию с МУП города Курлово. Предприятие, основными видами деятельности которого являются производство и распределение пара и горячей воды, кондиционирование воздуха, а так же сбор отходов, задолжала в адрес поставщиков газа и электроэнергии 6,5