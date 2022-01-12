Бытовая перепалка завершилась убийством в новогоднюю ночь. Трагедия произошла в Киржачском районе в одном из общежитий. По версии следствия, в ночь на 1 января между 29-летним вахтером

Бытовая перепалка завершилась убийством в новогоднюю ночь. Трагедия произошла в Киржачском районе в одном из общежитий. По версии следствия, в ночь на 1 января между 29-летним вахтером общежития и одним из жильцов 63-х лет возник словесный конфликт из-за длительных неприязненных отношений. Дошло до поножовщины. Обвиняемый нанес вахтеру один удар ножом в шею, он был смертельным