Сегодня в 11-27 поступило сообщение о пожаре. В Киржаче на улице Текстильщиков у дома 9 загорелся...

Сегодня в 11-27 поступило сообщение о пожаре. В Киржаче на улице Текстильщиков у дома 9 загорелся легковой автомобиль.Пожарно-спасательные подразделения оперативно выехали к месту пожара. На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось сильное задымление под капотом автомобиля «Мазда». Пожарные оперативно ликвидировали пожар в моторном отсеке на площади 1 кв. м.Погибших и пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, на пожар выезжали 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.