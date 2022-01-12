Накануне в Женеве состоялся первый раунд переговоров РФ и США по гарантиям безопасности.

Накануне в Женеве состоялся первый раунд переговоров РФ и США по гарантиям безопасности.После завершения встречи замглавы МИД Сергей Рябков рассказал журналистам, что в ходе переговоров среди прочего были затронуты отношения России и Украины. В частности речь шла о якобы готовящемся "вторжении" на территорию соседнего государства, информация о котором распространилась в западной прессе.Российская сторона ответила на подобные обвинения, объяснив американским коллегам, что таких планов у Москвы нет."Намерений "напасть" на Украину у нас нет и быть не может," – подчеркнул Рябков.Дипломат еще раз отметил, что все тренировки российских войск осуществляются строго в пределах нашей территории. Таким образом, США не стоит опасаться каких-то непредвиденных событий на Украине, инициированных российской стороной.Напомним, в западных СМИ уже неоднократно появлялась информация о том, что в Вашингтоне всерьез обсуждают вероятность неких агрессивных действий России по отношению к Украине и даже готовят собственные жесткие меры воздействия на Москву при таком развитии событий.Ранее "Дни.ру" писали о том, что Сергей Рябков назвал очень профессиональными, сложными и глубокими. Во время первого раунда российская сторона также попыталась объяснить американским партнерам, что нерасширение НАТО на восток – это императив.