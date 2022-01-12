У ребят изъяли 1,1 грамм запрещённого вещества.

В Муроме перед судом предстанут два 17-летних подростка, которых обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала официальный представитель Следственного Комитета Владимирской области Мария Серова.По версии ведомства, 5 октября молодые люди занимались расклейкой стикеров интернет-магазина по продаже запрещённых веществ. Вместо зарплаты фанаты Пабло Эскобара получили информацию о закладке с «зельем».Подняв свёрток земли, детишки подписали себе срок. Муромские полицейские задержали их с поличным на месте преступления. У ребят изъяли 1,1 грамм наркотического вещества.Фигуранты признали свою вину и раскаялись в своих намерениях.Уголовное дело передано в Муромский городской суд для рассмотрения.