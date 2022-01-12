C 1 по 9 января этого года во Владимирской области появилось на свет 176 детей. Мальчиков больше на 20 – 98 против 78 девочек. Больше всего детей родилось во Владимире -101, затем следуют Муром – 30,

C 1 по 9 января этого года во Владимирской области появилось на свет 176 детей. Мальчиков больше на 20 – 98 против 78 девочек. Больше всего детей родилось во Владимире -101, затем следуют Муром – 30, Ковров -22, Александров – 10, Гусь-Хрустальный -7 и Кольчугино – 6. Родильные дома и родильные отделения медицинских учреждений региона