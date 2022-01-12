Над оперативной ликвидацией перебоев трудятся 4 бригады.

Во Владимирской области на утро 12 января перебои с электроснабжением фиксировались в шести деревнях: Жары, Кипреево, Бобры, Вырытово, Нарма и Бутылки. Над оперативной ликвидацией аварий трудятся 4 бригады. Об этом рассказали в департаменте ЖКХ.«Владимирэнерго» организовал внеплановые обходы и осмотры воздушных линий 6-10 кВ, производится расчистка просек. За день энергетики вырубили 2,3 гектара», - уточнили в Белом доме.Все мероприятия находятся на контроле сбытовой компании и оперативного штаба. Работа ведётся круглосуточно.Жаловаться на отключение света можно по бесплатному номеру: 8-800-220-0-220.