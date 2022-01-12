Впрочем, нанести себе увечье у мужчины не получилось, а вот проблем он себе нажил. 7 января в полицию обратился 54-летний житель Вязников, который сообщил, что из его квартиры, из сейфа, где

Впрочем, нанести себе увечье у мужчины не получилось, а вот проблем он себе нажил. 7 января в полицию обратился 54-летний житель Вязников, который сообщил, что из его квартиры, из сейфа, где хранится оружие, похищены патроны и травматический пистолет. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали ранее судимого 35-летнего жителя Селивановского района. Как пояснил