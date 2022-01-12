Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Заметённые снегом
Огромные сугробы на улицах замеряют...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Заметённые снегом
Огромные сугробы на улицах замеряют общественники и... прокуратура. Итоги "снежных" рейдов: что не по стандарту?
- Сперанскому посвящается...
Памятный конверт к 250-летию великого реформатора Михаила Сперанского. И музей на его малой родине- в Черкутино.
- QR-код на рукаве
Эскиз подсказала пандемия. Владимирец набил себе универсальный кьюаркод. А вот какие опции?