Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Заметённые снегом Огромные сугробы на улицах замеряют...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Заметённые снегомОгромные сугробы на улицах замеряют общественники и... прокуратура. Итоги "снежных" рейдов: что не по стандарту?- Сперанскому посвящается...Памятный конверт к 250-летию великого реформатора Михаила Сперанского. И музей на его малой родине- в Черкутино.- QR-код на рукавеЭскиз подсказала пандемия. Владимирец набил себе универсальный кьюаркод. А вот какие опции?