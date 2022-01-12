С 1 января 2022 года можно обратиться в любой орган ЗАГС для регистрации актов гражданского...

С 1 января 2022 года можно обратиться в любой орган ЗАГС для регистрации актов гражданского состояния.В электронный вид было переведено более 524 миллионов записей из архивов органов ЗАГС, начиная с 1926 года. Возможности реестра позволили подготовить масштабные изменения в законодательство о регистрации актов гражданского состояния.В частности, Минюстом России был разработан федеральный закон, которым предусматривается внедрение экстерриториального принципа предоставления государственных услуг органами ЗАГС. Закон принят в июле этого года и вступил в силу с 1 января 2022 года.«Раньше в большинстве случаев необходимо было обращаться в ЗАГС по месту наступления события (например, по месту рождения ребенка),по месту жительства или по месту хранения актовой записи. Только вступить в брак можно было в любом ЗАГСе. Новые изменения в законодательстве устраняют такое ограничение» - отметил Министр юстиции.С 1 января 2022 года граждане могут обратиться в любой орган ЗАГС для регистрации рождения, расторжения брака, усыновления, перемены имени и смерти независимо от того, где он находится. Законом предусмотрена экстерриториальность и для других юридически значимых действий. Теперь в любом ЗАГСе можно получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи, провести восстановление и аннулирование таких записей.В правительстве сообщили о готовности начать реализацию проекта по переходу на электронную реестровую модель предоставления государственных услуг органов ЗАГС к середине 2023 года.Планируется, что источником юридически значимых сведений о правовом состоянии гражданина будет являться только запись в реестре, без необходимости оформления бумажного документа. При этом гражданин будет иметь возможность в любой момент оперативно получить выписку из реестра в электронном или бумажном виде. Это можно будет сделать через портал государственных услуг или лично обратившись в орган ЗАГС.Уже завершена подготовка нормативной базы для реализации суперсервисов «Рождение ребенка» и «Утрата близкого человека». Это позволит регистрировать рождение и смерть без личного обращения в органы ЗАГС. Оба сервиса заработают после того, как будут обновлены необходимые информационные системы и отлажено их взаимодействие. Например, по информации Министерства юстиции РФ, запуск суперсервиса «Рождение ребенка» запланирован на март 2022 года.Фото: 31tv.ru