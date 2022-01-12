Сейчас изображение на руке ведёт на его сайт. Он выкупил домен и теперь должен платить по 15 тысяч в год за его поддержку.

Житель Владимира Александр Богоев «набил» на руке татуировку с QR-кодом вакцинации от коронавируса. Об этом он рассказал в своём аккаунте в Instagram.«Давно хотел сделать какую-нибудь крутую татуху, лет 8. Но не было идеи, которая показывала бы меня как человека, который делает кринжовые вещи, но обыгрывает их на креативе так, что это выглядит круто. Я даже публиковал сторис, в котором был готов дать деньги самому креативному решению, но ни на что сердце не ёкнуло», - пишет графический дизайнер.Татуировка - многофункциональна. Идентификатор был разработан им персонально под себя. К нему можно привязать любую ссылку - от сертификата до личного веб-сайта.«Любое видео, мои проекты для показа клиентам при встречах, QR о вакцинации, QR для прохода на концерт. В общем, всё, на что хватит фантазии», - добавил он.Один из минусов - затраты. Сейчас изображение на руке ведёт на его сайт. Он выкупил домен и теперь должен платить по 15 тысяч в год за его существование.«Думаю, что через некоторое время QR-код перестанет считываться. Это тоже минус. Но у меня уже есть идеи как это обыграть», - резюмировал владимирец.