Владимирец сделал тату с QR-кодом. По его словам, нанести рисунок на кожу он мечтал давно, наконец придумал оригинальное решение. Александр Богоев – графический дизайнер: человек

Владимирец сделал тату с QR-кодом. По его словам, нанести рисунок на кожу он мечтал давно, наконец придумал оригинальное решение. Александр Богоев – графический дизайнер: человек творческий. Рассказывает, что давно хотел нанести на кожу какое-нибудь оригинальное изображение или текст. Мечту исполнил, к идее подошёл творчески. На руке теперь две татуировки. Одна из них в виде –