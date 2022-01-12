Работы осложняются сильным снегопадом и усиливающимися порывами ветра.

Бригады «Владимирэнерго» и привлечённые силы подрядных организаций продолжают в посменном круглосуточном режиме восстанавливать электроснабжение потребителей Владимирской области, нарушенное снежной стихией. Работы осложняются сильным снегопадом и усиливающимися порывами ветра.Напомним, интенсивные снежные осадки, сопровождающиеся шквалистым ветром, стали причиной технологических нарушений в работе электросетей.На особом контроле «Россети Центр и Приволжье» находятся Гусевской, Собинский и Ковровский районы, электросетевому хозяйству которых стихия нанесла наибольший урон. С целью повышения эффективности проводимых работ здесь произведена передислокация сил и средств, позволившая направить в данные муниципалитеты бригады из наименее пострадавших районов, усилить проблемные участки и ускорить ход аварийно-восстановительных мероприятий.После захождения на территорию региона снежный циклон продолжил набирать свою мощь, метеорологические условия ухудшались усилением и изменением направления ветра, а также сильной метелью.Энергетики были готовы к развитию событий: после получения прогноза Росгидрометцентра в «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго» был введен режим повышенной готовности. В целом к оперативному реагированию готовы 95 бригад в количестве 337 человек и 152 единицы техники.Работы ведутся энергетиками форсированными темпами, несмотря на сложные погодные условия – интенсивные снежные осадки, ухудшающие видимость, и снежные заносы, замедляющие передислокацию бригад и продвижение специальной техники к местам технологических нарушений. Невзирая на это, «Россети Центр и Приволжье», являясь социальной ответственной компанией, ведет восстановительные мероприятия в интенсивном режиме, в том числе на опережение, с целью предупреждения и минимизации последствий снежной стихии.Все бригады обеспечены необходимым для выполнения работ оборудованием, силами и средствами. Особое внимание уделено запитыванию социально-значимых объектов. Работы будут вестись непрерывно до возобновления подачи электроэнергии последнему потребителю.В филиале работает круглосуточный оперативный штаб, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. Развернута работа временных информационных центров.«Владимирэнерго» предупреждает: смертельно опасно приближаться к оборванным проводам. Если на вашем пути лежит оборванный провод, не подходите к нему ближе, чем на 8 метров. Если вы оказались на более близком расстоянии - отходите от провода, не отрывая стопы от земли.Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220.