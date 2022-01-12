На сегодняшний день подвоз учащихся к учреждениям организован в 166 школах. Услугами пользуются 8152 ребёнка.

Школы Владимирской области в 2021 году получили 35 новых автобусов. Всего до конца 2024 году региону потребуется 125 машин для перевозки детей.В 2022 году власти надеются приобрести 45 единиц транспорта, в 2023 - 28, а в 2024 - 17. Заявка направлена в Минпросвещения. В 2020 году губерния купила 31.Автопарк обновляется в том числе и на областные средства. В 2022 на 10 машин выделили порядка 18 млн рублей. В прошлом году современный школьный транспорт приобрели для Мурома, Гусь-Хрустального, а также для Ковровского, Муромского, Вязниковского, Гусь-Хрустального, Камешковского, Киржачского, Кольчугинского и Судогодского районов.На сегодняшний день подвоз учащихся к учреждениям организован в 166 школах. Услугами пользуются 8152 ребёнка.