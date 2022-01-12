После санкций должник погасил долги перед федеральным бюджетом.

За долги Владимирская таможня арестовала четыре автомобиля за долг в размере 12 млн рублей. Об этом рассказали в Приволжской транспортной прокуратуре.Действия санкционированы после скопления внушительной суммы по таможенным платежам.«Участник внешнеэкономической деятельности предоставил в ведомство недостоверные сведений о стоимости ввозимых товаров», - уточнили в надзорном органе.После санкций предприниматель погасил долги перед федеральным бюджетом.